Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Fethiye Kaymakamı Akkaya'dan "19 Ekim Muhtarlar Günü" mesajı

        Fethiye Kaymakamı Akkaya'dan "19 Ekim Muhtarlar Günü" mesajı

        Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Fethiye Kaymakamı Akkaya'dan "19 Ekim Muhtarlar Günü" mesajı

        Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaymakam Akkaya, mesajında, demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık müessesesinin devlet ile vatandaşlar arasındaki güçlü bağın en önemli temsilcilerinden olduğunu belirtti.

        Muhtarların milletin iradesiyle göreve geldiğini vurgulayan Akkaya, "Muhtarlarımız mahallelerimizin ihtiyaçlarını yakından takip eden, vatandaşlarımızın taleplerini kamu kurumlarımıza ulaştıran ve çözüm süreçlerine katkı sunan kıymetli çalışma arkadaşlarımızdır. Komşusunun derdini dinleyen, ihtiyaç sahibi bir ailenin kapısını çalan, yaşlılarımızın ve engelli vatandaşlarımızın yanında olan muhtarlarımız, devletimizin şefkat elinin her mahallemize ulaşmasında önemli bir görev üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        İlçede vatandaş odaklı hizmet anlayışını muhtarlarla yakın işbirliği içerisinde sürdürdüklerini vurgulayan Akkaya, kamu kurumları ve yerel yönetimlerle ortak akıl ve istişare çerçevesinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Akkaya, görevlerini özveriyle yerine getiren tüm muhtarlara teşekkür ederek, vefat eden muhtarları rahmetle andı, görevdeki muhtarların gününü kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        "Ben şahidim!"
        "Ben şahidim!"
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana

        Benzer Haberler

        Fethiye'de kentsel dönüşüm kapsamında riskli 4 bina yıkıldı
        Fethiye'de kentsel dönüşüm kapsamında riskli 4 bina yıkıldı
        MSKÜ yeni akademik yıla 40 bin öğrenciyle başladı
        MSKÜ yeni akademik yıla 40 bin öğrenciyle başladı
        Datça açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
        Datça açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
        Bodrum'da 8 işletmeye 3 gün kapatma cezası
        Bodrum'da 8 işletmeye 3 gün kapatma cezası
        Muğla'da Cumhuriyet Kupası Hokey Turnuvası tamamlandı
        Muğla'da Cumhuriyet Kupası Hokey Turnuvası tamamlandı
        MSKÜ'de Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi
        MSKÜ'de Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi