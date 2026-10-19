Fethiye Kaymakamı Akkaya'dan "19 Ekim Muhtarlar Günü" mesajı

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Akkaya, mesajında, demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık müessesesinin devlet ile vatandaşlar arasındaki güçlü bağın en önemli temsilcilerinden olduğunu belirtti.

Muhtarların milletin iradesiyle göreve geldiğini vurgulayan Akkaya, "Muhtarlarımız mahallelerimizin ihtiyaçlarını yakından takip eden, vatandaşlarımızın taleplerini kamu kurumlarımıza ulaştıran ve çözüm süreçlerine katkı sunan kıymetli çalışma arkadaşlarımızdır. Komşusunun derdini dinleyen, ihtiyaç sahibi bir ailenin kapısını çalan, yaşlılarımızın ve engelli vatandaşlarımızın yanında olan muhtarlarımız, devletimizin şefkat elinin her mahallemize ulaşmasında önemli bir görev üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

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İlçede vatandaş odaklı hizmet anlayışını muhtarlarla yakın işbirliği içerisinde sürdürdüklerini vurgulayan Akkaya, kamu kurumları ve yerel yönetimlerle ortak akıl ve istişare çerçevesinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Akkaya, görevlerini özveriyle yerine getiren tüm muhtarlara teşekkür ederek, vefat eden muhtarları rahmetle andı, görevdeki muhtarların gününü kutladı.