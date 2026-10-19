Fethiye'de kentsel dönüşüm kapsamında riskli 4 bina yıkıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli olduğu belirlenen 4 binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Giriş: 19.10.2026 - 16:26 Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli olduğu belirlenen 4 binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki binaların yıkımı Fethiye Belediyesi ekiplerince yapıldı.
Yıkılan binalar arasında konaklama tesisi de yer aldı.
Yıkım çalışmaları sırasında çevrede güvenlik önlemleri alındı, polis ve zabıta ekipleri de hazır bulundu.
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