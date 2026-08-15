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        Fethiye'de annesini silahla öldüren kişi intihar etti

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde annesini tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Fethiye'de annesini silahla öldüren kişi intihar etti

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde annesini tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

        Çiftlik Mahallesi'ndeki bir sitedeki evlerinde F.S. ile oğlu V.S. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine V.S, yanındaki tabancayla annesine ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurdu.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, F.S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ağır yaralanan V.S. ise kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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