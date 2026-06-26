Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Fethiye'de Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali başladı

        Fethiye'de Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına 13'üncüsü düzenlenen "Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 22:47 Güncelleme:
        Fethiye'de Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına 13’üncüsü düzenlenen "Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali" başladı.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Fethiye Turizm Tanıtım Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı (FETAV) ile bazı sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen etkinliğin ilk gününde, Sahil Bandı'ndaki Benyamin Sönmez Parkı'nda anma töreni gerçekleştirildi, Sönmez'in büstüne çiçek bırakıldı.

        Daha sonra kentteki alışveriş merkezinde devam eden etkinlikte Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde akademik kariyerlerini sürdüren, ikisi de otizmli olan piyanist Buğra Çankır ve kanun sanatçısı Burak Berk Boyar’dan oluşan "2BU" grubu sahne aldı.

        İkili, hem Batı müziğinin klasiklerini hem de Doğu’nun eşsiz eserlerini icra etti.

        Yaklaşık 1,5 saat süren Çankır ile Boyar’ın performansı, dinleyicilerin beğenisini topladı.

        Etkinliğin devamında piyano sanatçısı Barış Kosku sahne aldı.

        Festival, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Kamyon apartmana saplandı!
        Kamyon apartmana saplandı!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "Türkler itibarını korudu!"
        "Türkler itibarını korudu!"
        Tek öğrencili okulda karne sevinci
        Tek öğrencili okulda karne sevinci
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"

        Benzer Haberler

        Marmaris'te orman şehitleri Hasdemir ve Akdemir anısına lokma dağıtıldı
        Marmaris'te orman şehitleri Hasdemir ve Akdemir anısına lokma dağıtıldı
        Metruk evde kaçak kazıya suçüstü; 3 gözaltı
        Metruk evde kaçak kazıya suçüstü; 3 gözaltı
        Tekne gezisinde rahatsızlanan vatandaşa tıbbi tahliye
        Tekne gezisinde rahatsızlanan vatandaşa tıbbi tahliye
        Türkiye'nin en hızlı pedalı Muğla Büyükşehirden çıktı
        Türkiye'nin en hızlı pedalı Muğla Büyükşehirden çıktı
        Marmaris açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
        Marmaris açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
        Çökertme'de Yangın İlk Müdahale Ekip Binası hizmete açıldı
        Çökertme'de Yangın İlk Müdahale Ekip Binası hizmete açıldı