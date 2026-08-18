Fethiye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Giriş: 18.08.2026 - 15:34 Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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