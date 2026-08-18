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        Fethiye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Fethiye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

        Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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