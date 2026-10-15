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        Fethiye'de cinayetten aranan hükümlü otogarda yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "yakın akrabayı öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi otogarda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Fethiye'de cinayetten aranan hükümlü otogarda yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "yakın akrabayı öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi otogarda yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Motosikletli Polis Timleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "yakın akrabayı öldürme" suçundan 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan D.Ö'nün ilçe otogarında olduğunu belirledi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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