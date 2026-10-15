Fethiye'de cinayetten aranan hükümlü otogarda yakalandı

Ekipler, hakkında "yakın akrabayı öldürme" suçundan 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan D.Ö'nün ilçe otogarında olduğunu belirledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Motosikletli Polis Timleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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