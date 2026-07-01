Fethiye'de dalgıçlar Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı deniz dibinde kutladı



MUĞLA-Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı deniz dibinde Türk bayrağı açarak kutladı.



İlçedeki bir dalış merkezindeki dalgıçlar Önder Diktaş, Kaan Günay, Mustafa Dayar ve Mahmud Ekilen, Dalyan Koyu’nda 5 metreye dalış gerçekleştirdi.



Bir dalgıç elinde "Kabotajın 100. Yılında, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız Kutlu Olsun" yazılı döviz açtı. Bu sırada başka bir dalgıç da Türk bayrağı açtı.



Dalış okulunun 2 yıldız eğitmeni Önder Diktaş, gazetecilere, denizlerin kıymetini bilerek mavi vatana sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.



Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı güzel bir koyda dalış yaparak kutladıklarını belirten Diktaş, "Fethiye'nin özel bir noktasında, mavinin her tonuyla bayram sevincimizi paylaştık." dedi.

