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        Fethiye'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evin çocuk odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Fethiye'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evin çocuk odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Pazaryeri Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Evin çocuk odasında etkili olan alevler, ekiplerin çalışmasıyla diğer odalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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