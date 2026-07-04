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        Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde sıcak hava yoğunluğu yaşanıyor

        Muğla'nın turistik ilçelerinde, sıcak havadan etkilenen yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde sıcak hava yoğunluğu yaşanıyor

        Muğla'nın turistik ilçelerinde, sıcak havadan etkilenen yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.


        Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Bodrum'da yerli ve yabancı turistler ile bölge halkı, sahillerdeki hareketliliği artırdı.

        Sıcaktan bunalanlar başta İçmeler, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent plajlarında yoğunluk oluşturdu. Tatilciler denize girerek serinlemeye çalıştı.

        - Marmaris

        Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece olarak kaydedildiği Marmaris'te, Uzunyalı, İçmeler, Turunç, Hisarönü ve Orhaniye Kızkumu plajlarında yoğunluk görüldü.

        Yerli ve yabancı turistler sahillerde güneşlenip denize girdi. Bazı tatilciler su parklarında vakit geçirirken bazıları da jet ski, jet car ve deniz paraşütü gibi su sporları aktivitelerine katıldı.

        - Fethiye

        Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında da hareketlilik yaşandı.

        Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan macera tutkunları, Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

        Kara yoluyla ulaşımı bulunmayan Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'ne teknelerle giden tatilciler ise burada denize girerek serinledi.

        Bazı ziyaretçiler de vadinin üst kısmındaki kayalık alanda yoğunluk oluşturarak manzara fotoğrafı çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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