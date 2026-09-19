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        Fethiye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 21:35 Güncelleme:
        Fethiye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        G.M.S. yönetimindeki 48 PF 485 plakalı otomobil ile M.A.B. idaresindeki 48 AJU 418 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu Çamköy mevkisindeki kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada M.A.B. ile otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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