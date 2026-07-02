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        Fethiye'de iş yerindeki yangına müdahale eden 2 kişi dumandan etkilendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iş yerinde çıkan yangına müdahale ettikleri sırada dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Fethiye'de iş yerindeki yangına müdahale eden 2 kişi dumandan etkilendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iş yerinde çıkan yangına müdahale ettikleri sırada dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Karaçulha Mahallesi Karakaklık Caddesi'ndeki bir iş yerinin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İş yerinde çalışan 2 kişi, alevlere müdahale ederek söndürdü. Müdahale sırasında dumandan etkilenen bu kişiler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekibince iş yerinde soğutma çalışması yapıldı.

        Yangın nedeniyle iş yerinin mutfağında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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