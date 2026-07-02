Fethiye'de iş yerindeki yangına müdahale eden 2 kişi dumandan etkilendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iş yerinde çıkan yangına müdahale ettikleri sırada dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Karaçulha Mahallesi Karakaklık Caddesi'ndeki bir iş yerinin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinde çalışan 2 kişi, alevlere müdahale ederek söndürdü. Müdahale sırasında dumandan etkilenen bu kişiler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekibince iş yerinde soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle iş yerinin mutfağında hasar oluştu.

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