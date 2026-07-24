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        Fethiye'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Fethiye'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Suna Demirer (42) idaresindeki 27 DK 628 plakalı otomobil, Antalya-Fethiye kara yolu Esenköy mevkisinde, İbrahim K. (34) yönetimindeki 06 EGF 155 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolde Demirer'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile yanındaki Berat Eren Y. (22) ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Ölen Demirer'in cenazesi, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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