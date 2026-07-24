Muğlaspor, Mamady Diarra'yı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu Malili sağ kanat oyuncusu Mamady Diarra ile güçlendirdi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu Malili sağ kanat oyuncusu Mamady Diarra ile güçlendirdi.
Yeşil-beyazlı kulüp, 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mamady Diarra ile resmi sözleşme imzaladı. Kariyerinde FC Sheriff, Györ, Cadiz CF B ve Hapoel Petah Tikva formalarını giyen Diarra, Mali'nin alt yaş milli takımlarında da görev yaptı.
Mamady Diarra, Muğlaspor'un Bolu'da sürdürdüğü sezon öncesi hazırlık kampında düzenlenen imza töreniyle kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Bolu kampına katılan Diarra, yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte başladı.
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