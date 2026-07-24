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        Muğlaspor, Mamady Diarra'yı kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu Malili sağ kanat oyuncusu Mamady Diarra ile güçlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Muğlaspor, Mamady Diarra'yı kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu Malili sağ kanat oyuncusu Mamady Diarra ile güçlendirdi.

        Yeşil-beyazlı kulüp, 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mamady Diarra ile resmi sözleşme imzaladı. Kariyerinde FC Sheriff, Györ, Cadiz CF B ve Hapoel Petah Tikva formalarını giyen Diarra, Mali'nin alt yaş milli takımlarında da görev yaptı.

        Mamady Diarra, Muğlaspor'un Bolu'da sürdürdüğü sezon öncesi hazırlık kampında düzenlenen imza töreniyle kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Bolu kampına katılan Diarra, yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte başladı.



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