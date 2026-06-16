Fethiye'de öğrenciler su altında Milli Takım'a destek pankartı açtı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde lise öğrencileri, A Milli Futbol Takımı’na 2026 FIFA Dünya Kupası maçları için deniz dibinde pankart açarak destek verdi. Takıma moral vermek için bir araya gelen Ömer Özyer Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 5 öğrenci, dalgıçlar eşliğinde Dalyan Koyu’nda yaklaşık 5 metre derinliğe daldı. Öğrenciler, su altında "Milli takıma başarılar dileriz, Dünya Kupası maçlarında yanınızdayız" yazılı pankart açtı. İlk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı’na moral vermek amacıyla dalış etkinliği düzenlediklerini belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Ufuk Ünlüsoy, "Öğrencilerimizle birlikte her zaman Milli Takımımızın yanındayız, onlara inancımız tam.” dedi.

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