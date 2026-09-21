Fethiye'de SAYAP'ın yeni dönem eğitimleri başladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen Sağlıklı Aktif Yaşlılık Programı'nın (SAYAP) yeni dönem eğitimleri Fethiye ilçesinde başladı.

Şehit Fethi Bey Parkı'nda düzenlenen ve yaklaşık 150 üyenin katıldığı ilk derste, üyeler açık havada sabah sporu yaptı.

SAYAP'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen projenin kurucusu ve genel koordinatörü Dr. Cemil Yavuz, dünyada ve Türkiye'de yaşlı nüfusun hızla arttığını belirtti.

Türkiye'de ilk kronik hastalıkla tanışma yaşının ortalama 58 olduğunu, gelişmiş ülkelerde ise bu sınırın 70 yaşın üzerine çıktığına işaret eden Yavuz, SAYAP ile yaşlılığın pasif bir gerileme süreci yerine aktif bir yaşam evresine dönüştürülmesini hedeflediklerini vurguladı.

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Eğitimlerin 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde başlamasının farkındalık açısından önemli olduğunu aktaran Yavuz, "Projemiz bünyesinde 30 gönüllü eğitmenle koro, resim, tango, halk oyunları, ebru sanatı, satranç, edebiyat söyleşileri ve beceri atölyeleri gibi alanlarda çalışmalar yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Yavuz, projenin uygulanmasında Fethiye Belediyesi, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Fethiye Şubesi ile Fethiye Evi Gönüllüleri Derneğinin destek sağladığını kaydetti.

Yılda iki dönem halinde uygulanan programın güz dönemi aralık ayı sonunda tamamlanacak, bahar dönemi ise martta başlayacak.