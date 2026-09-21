Seydikemer'de Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Seydikemer Belediyesince Eşen Çayı kenarındaki yürüyüş bandında düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, ilçe protokolü, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşün ardından gazetecilere açıklama yapan Başkan Akdenizli, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için hareket etmenin ve çevre bilincini korumanın büyük önem taşıdığını söyledi.

Vatandaşların daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirten Akdenizli, "Eşen Çayı'nın eşsiz güzellikleri içerisinde hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Daha sağlıklı, daha hareketli ve daha yaşanabilir bir Seydikemer için hep birlikte yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.