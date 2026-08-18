Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 232 gram esrar, 31 kök Hint keneviri, hassas terazi ve iklimlendirme aparatları ele geçirildi.

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