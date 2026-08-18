Muğla açıklarında teknelerde yaralanan 2 kişi tahliye edildi

Marmaris ilçesi açıklarındaki gezi teknesinde yaralanan kişi de yine sahil güvenlik ekiplerince sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında özel teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

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