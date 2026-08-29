Fethiye'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.
Giriş: 29.08.2026 - 12:49 Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.
Karagedik Mahallesi'nde dün çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, yangında zarar gören alan dronla görüntülendi. Kayıtlarda, ormanlık alanın yangın nedeniyle siyaha büründüğü görülüyor.
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