Fethiye'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Karaçulha Mahallesi'nde yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, gözaltına alınan 6 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 bilgisayar kasası, 14 cep telefonu, 4 laptop, tablet, 2 flash bellek, para sayma makinesi ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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