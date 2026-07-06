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        Fethiye'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 22:41 Güncelleme:
        Fethiye'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Karaçulha Mahallesi'nde yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.


        Operasyonda, gözaltına alınan 6 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 bilgisayar kasası, 14 cep telefonu, 4 laptop, tablet, 2 flash bellek, para sayma makinesi ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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