FETÖ hükümlüsü Muğla'da yakalanarak cezaevine gönderildi

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalarda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Muğla Ağır Ceza İlamat Masasınca 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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