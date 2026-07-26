Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri FETÖ hükümlüsü Muğla'da yakalanarak cezaevine gönderildi

        FETÖ hükümlüsü Muğla'da yakalanarak cezaevine gönderildi

        Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 13:56 Güncelleme:
        FETÖ hükümlüsü Muğla'da yakalanarak cezaevine gönderildi

        Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışmalarda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Muğla Ağır Ceza İlamat Masasınca 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Türkiye - Brezilya
        CANLI | Türkiye - Brezilya
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        Berlin'deki şüpheli aranıyor
        Berlin'deki şüpheli aranıyor
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Avusturya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Avusturya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong

        Benzer Haberler

        6 yıl hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
        6 yıl hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
        Otomobil, bağ evine daldı; sürücü öldü, nişanlısı yaralandı
        Otomobil, bağ evine daldı; sürücü öldü, nişanlısı yaralandı
        "Marella Discovery" isimli kruvaziyer 1819 yolcusuyla Bodrum'a geldi
        "Marella Discovery" isimli kruvaziyer 1819 yolcusuyla Bodrum'a geldi
        Nişanlı çiftin hayalleri yarım kaldı
        Nişanlı çiftin hayalleri yarım kaldı
        Seydikemer'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Seydikemer'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Oğlu kayıp annenin feryadı: "Oğlumun hayatından endişe ediyorum"
        Oğlu kayıp annenin feryadı: "Oğlumun hayatından endişe ediyorum"