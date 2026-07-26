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        "Marella Discovery" isimli kruvaziyer 1819 yolcusuyla Bodrum'a geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Marella Discovery" isimli kruvaziyer 1819 yolcu getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 12:51 Güncelleme:
        "Marella Discovery" isimli kruvaziyer 1819 yolcusuyla Bodrum'a geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Marella Discovery" isimli kruvaziyer 1819 yolcu getirdi.

        Malta bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı. Santorini'den gelen gemide çoğu İngiliz 1819 yolcu ile 736 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezi ile tarihi ve turistik yerleri gezmek üzere limandan ayrıldı.

        Geminin bir sonraki durağı Girit Adası olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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