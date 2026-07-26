"Marella Discovery" isimli kruvaziyer 1819 yolcusuyla Bodrum'a geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Marella Discovery" isimli kruvaziyer 1819 yolcu getirdi. Malta bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı. Santorini'den gelen gemide çoğu İngiliz 1819 yolcu ile 736 personelin bulunduğu belirtildi. Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezi ile tarihi ve turistik yerleri gezmek üzere limandan ayrıldı. Geminin bir sonraki durağı Girit Adası olacak.

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