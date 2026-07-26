Muğla'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

–Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Fethiye-Antalya kara yolu Urluca mevkisinde Ö.T. idaresindeki 09 E 7452 plakalı otomobille S.O. (42) yönetimindeki 48 AYL 460 plakalı motosiklet çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü S.O.'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ö.T. ile araçta yolcu olarak bulunan M.D. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.







