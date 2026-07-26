Muğla'da otomobilin eve çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti, nişanlısı yaralandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin yol kenarındaki eve çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi, nişanlısı yaralandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin yol kenarındaki eve çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi, nişanlısı yaralandı.
Uğurlu Mahallesi'nde Semih Uçar'ın kullandığı 07 ADA 006 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki eve çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Uçar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Uçar'ın araçta sıkışan nişanlısı Z.Y, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Uçar'ın cenazesi, incelemenin ardından morga konuldu.
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