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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 23:28 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Stat:Bodrumİlçe

        Hakemler: Burak Kamalak, Samet Özkul, Oğuzhan Yazır

        Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Ali Barak, Bilal Ceylan (Dk. 82 Ahmet Engin), Luis Mago, Yiğit Fidan, Poyraz Efe Yıldırım, Diarra (Dk. 70 Bouajila), Ali Kaan Güneren (Dk. 60 Buluthan Bulut), Selim Dilli, Avramovski (Dk. 60 Camaj), Yasin Uzunoğlu (Dk. 70 Sissoko)

        Boluspor: Tafas, Cuesta, Arguello, Bartu Göçmen, Ahmet Can Özdemir (Dk. 46 Arda Tuğra Saygı), Tolunay Artuç (Dk. 39 Muhammed Mert), Abdulsamet Kırım (Dk. 39 Ege Özkayımoğlu), Diaz, Deniz Yıldız (Dk. 60 Furkan Emin Kaçmaz), Zeki Dursun, Gonzalez (Dk. 70 Can Arda Yılmaz)

        Goller: Dk. 6 ve 46 Yasin Uzunoğlu (Muğlaspor)

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        Kırmızı kart: Dk. 52 Arguello (Boluspor)

        Sarı kartlar: Dk. 19 Zeki Dursun (Boluspor), Dk. 33 Avramovski, Dk. 45+1 Yasin Uzunoğlu (Muğlaspor)

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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