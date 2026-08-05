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        GÜNCELLEME 2 - Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan timdeki FETÖ üyesi Karatepe tutuklandı

        15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Burkay Karatepe tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 21:27 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan timdeki FETÖ üyesi Karatepe tutuklandı

        15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Burkay Karatepe tutuklandı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan Karatepe, işlemlerinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince kente getirildi.

        Burkay Karatepe, polisteki işlemleri sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığındaki ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan Karatepe tutuklandı.

        Hakimlik sorgusunda, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerini tekrar ettiğini belirten Karatepe, "tutuksuz yargılanmayı" talep etti.

        Karatepe'nin avukatı ise müvekkilinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma ihtimali bulunduğunu savunarak, adli kontrol tedbirleri uygulanıp serbest bırakılmasını istedi.

        Dosyayı inceleyen hakimlik, soruşturma kapsamında elde edilen deliller, olay yeri ve arama tutanakları, HTS kayıtları, beyanları ve suçun niteliğini dikkate alarak Karatepe'nin tutuklamasına hükmetti.

        Kararda Karatepe hakkında daha önce Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasında yakalama kararı bulunduğu, 10 yıldır firari durumda olması nedeniyle kaçma ve saklanma şüphesinin devam ettiği, delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklanmasına hükmedildi.

        - Mahkemede yakalama emri okundu, duruşma ertelendi

        Bu arada Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, suikast timi davasında daha önce dosyası ayrılan sanık Burkay Karatepe'nin 10 yıl sonra yakalanmasının ardından duruşmayı öne çekerek resen celse açtı.

        Kimlik tespitinin ardından sanığa yakalama emri, iddianameler ve dosyadaki deliller okunurken, Karatepe savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Müdafileri de müvekkillerinin savunma hazırlığı için süre verilmesini ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını istedi.

        Cumhuriyet savcısı ise sanığın 10 yıldır firari olması nedeniyle kaçma şüphesinin bulunduğunu, isnat edilen suçların niteliği ve mevcut delil durumu dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek tutuklanmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık ve müdafilerine savunma hazırlamaları için süre verilmesine karar verirken, dosyadaki kuvvetli suç şüphesi, sanığın 10 yıldır firari olarak aranması, kaçma şüphesi ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle sanığın "Cumhurbaşkanına suikast", "Anayasayı ihlal", "Görevi nedeniyle kasten öldürme", "Görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" "Zincirleme şekilde cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma","Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "Zincirleme silahla tehdit", "Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal", "Yağma" suçlarından ayrı ayrı tutuklanmasına hükmetti.

        Mahkeme ayrıca sanık hakkındaki yakalama emirlerinin kaldırılmasına, duruşmanın 26 Ekim 2026'ya ertelenmesine karar verdi.

        - Saldırı ve hukuki süreç

        FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele düzenlenen saldırıda koruma polisi Mehmet Çetin ile Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.

        Saldırının ardından ormanlık alana kaçan suikast timi, bölgede 17 gün süren arama çalışmalarının ardından yakalanmıştı.

        Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, suikast girişimini planlayan ve yöneten davanın iki numaralı sanığı eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er kez, 3 sanığa birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis verilmişti.

        Cumhurbaşkanına suikast suçunun planlama, hazırlık ve organizasyonunda yer alan başyaver Ali Yazıcı da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Suikast timindeki firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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