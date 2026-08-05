Fethiye'de çevreden toplanan çöpler billboardlarda sergileniyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çevre kirliliğine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yarımada bölgesinden toplanan çöpler, ilçedeki billboardlarda sergilenmeye başlandı.



Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Temiz Fethiye" kampanyası kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



Kampanyayla çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini belirten Karaca, "Yarımada bölgemizde, 'Temiz Fethiye' kampanyamıza dikkati çekmek ve çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla toplanan çöpleri billboardlarımızda sergiliyoruz. Bu görüntüler hepimize önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Doğayı kirletmek yalnızca çevreye değil, ortak yaşam alanımıza da zarar veriyor." ifadelerini kullandı.



Karaca, çevreye atık bırakanlara yönelik cezai yaptırımların sürdüğünü vurgulayarak, "Yere sigara izmariti, çöp ve benzeri atıkları atan kişiler hakkında yasal işlem uygulamaya devam ediyoruz. Unutmayalım; Fethiye hepimizin." değerlendirmesinde bulundu.

