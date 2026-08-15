GÜNCELLEME - Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 uçak, 16 helikopter, 21 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ve 178 personel ile müdahale ediliyor.

Yalancıboğaz mevkisinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada çıkan yangın ormanlık alana yayıldı.

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