Knidos Antik Kenti'nde mahsur kalan kadın kurtarıldı
MUĞLA'nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti yakınlarında yürüyüş yaparken düşerek sağ ayak bileği kırılan Merih Ç. (58) isimli kadın, ekipler tarafından kurtarıldı.
MUĞLA'nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti yakınlarında yürüyüş yaparken düşerek sağ ayak bileği kırılan Merih Ç. (58) isimli kadın, ekipler tarafından kurtarıldı.
Datça'nın Yazı Mahallesi'ndeki Knidos Antik Kenti yakınlarında yürüyüş yapan Merih Ç.’nin, dengesini kaybedip düşmesi sonucu sağ ayak bileği kırıldı. Bulunduğu bölgeden kendi imkânlarıyla çıkamayan kadın, saat 17.15 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Yaka Jandarma Karakol Komutanlığı ve Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri (MAG-AME) sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik ortak yürüttüğü arama kurtarma çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden kurtarılan Merih Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Datça Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
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