Datça'nın Yazı Mahallesi'ndeki Knidos Antik Kenti yakınlarında yürüyüş yapan Merih Ç.’nin, dengesini kaybedip düşmesi sonucu sağ ayak bileği kırıldı. Bulunduğu bölgeden kendi imkânlarıyla çıkamayan kadın, saat 17.15 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Yaka Jandarma Karakol Komutanlığı ve Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri (MAG-AME) sevk edildi.

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