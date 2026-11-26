Muğla’nın dünyaca ünlü yerel ürünlerinden Bodrum mandalinası, MÜSİAD Muğla üyeleri tarafından kurulun Endemiks firması ile Bodrum Belediyesi işbirliğinde katma değere dönüşerek 2026 yaz sezonunda büyük başarı sağladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi üyeleri tarafından kurulan ve Köyceğiz ilçesinde faaliyetini sürdüren Endemik firması, Bodrum Belediyesinden temin ettiği Bodrum Mandalinasını tesiste işleyerek ‘Mandalinata’ Bodrum Belediyesi tesislerinde satışa sundu.

Endemiks ile Bodrum Belediyesi arasında yapılan işbirliği sonucu yaz sezonunda önemli bir satış başarısı elde eden ürün sonrası Endemiks firmasına Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan ve Bodrum Belediye A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Akbaş tarafından teşekkür belgesi verildi.

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Endemiks yetkilileri, yerel ürünleri değerlendiren, katkısız ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla projede yer almaktan gurur duyduklarını belirterek, süreçte destek veren Pastory Gıda ve kurucu ortağı Adnan Olgun ile emeği geçen belediye personeline teşekkür etti.

Bodrum mandalinasının ekonomik değerini artırmayı hedeflediklerini ifade eden firma yetkilileri, yeni ürünlerle projeyi geliştirmeye ve iş birliğini sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.