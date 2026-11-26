Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, son günlerde gündeme gelen AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara cevap verdi. İtfaiye araçlarının hizmete alım töreninde konuşan Aras, "Bir yere geçmiyoruz, bağımsız devam ediyoruz. Bırakın bunları da bu belediyenin yaptığı işlere bakın" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına kazandırılan yeni araç ve ekipmanların hizmete alım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, siyasi parti değiştireceği yönündeki iddialara tepki gösterdi. Belediyenin sosyal medya hesapları ve internet sitesinde yürütülen çalışmaların görülebileceğini belirten Aras, yapılan hizmetlerin gündeme taşınması gerektiğini ifade etti.

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'Bir yere geçmiyoruz, bağımsız devam ediyoruz'

AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara doğrudan yanıt veren Aras, "Görmek isteyene Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına, internet sitelerine baksınlar. Sağ olsun basınımız da paylaşıyor. Ama görmek istemeyen Ahmet oraya mı geçiyor, buraya mı geçiyor diye konuşuyor. Kardeşim bir yere geçmiyoruz, bağımsız devam ediyoruz. Bırakın bunları da bu belediyenin yaptığı işlere bakın. Verdiği hizmete bakın. Bu belediye nereden nereye geldi, buna bir bakın" diye konuştu.

'Bu hizmetler Muğla halkının eseridir'

Belediyede çalışan personelin özlük haklarından çalışma şartlarına, kadın çalışanlara yönelik uygulamalardan sosyal projelere kadar birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Aras, belediyenin hizmet anlayışına dikkat çekti.

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün ardından kadın çalışanlara yönelik uygulamaları da değerlendiren Aras, şiddet, mobbing ve baskıyla mücadele konusunda belediye bünyesinde önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Muğla'da öğrencilere yönelik 1 TL ulaşım uygulamasını da örnek gösteren Aras, bu hizmetlerin belediye başkanının şahsi imkanlarıyla değil, halkın verdiği yetki ve belediye bütçesiyle gerçekleştirildiğini vurguladı.

Aras, "Ben bunu cebimden yapmıyorum ki. Muğla halkının bize verdiği yetkiyle, bize verdiği mühürle ve bütçeyle yapıyorum. Bu Muğla halkının işidir. Benim değil. Muğla halkının vicdanıdır, gönlüdür bu" ifadelerini kullandı.

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Konuşmasının sonunda hizmet üretmeye devam edeceklerini belirten Aras, "Görmek isteyene, anlamak isteyene, bakmak isteyene bundan sonra da bu çalışmaları hiçbir mazerete sığınmadan, korkmadan, yılmadan aslan gibi devam ettireceğiz. Buradan bütün ülkemize, Muğla'mıza ilan ediyorum" dedi.