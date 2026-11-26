Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına kazandırılan yeni araç ve ekipmanların hizmete alım töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, itfaiye teşkilatının güçlendirilmesi amacıyla önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, üretim süreci devam eden 64 yeni itfaiye aracının da peyderpey filoya katılacağını açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının araç ve ekipman kapasitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında yeni itfaiye araçları düzenlenen törenle hizmete alındı. Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yıldırım Arslan, teşkilatın müdahale gücünü artırmaya yönelik yatırımlar hakkında bilgi verdi.

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8 yeni itfaiye aracı 90 milyon 748 bin TL'ye mal oldu

İtfaiye Daire Başkanı Yıldırım Arslan, Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla yürütülen süreçte belediye tarafından 46 milyon 900 bin TL bedelle temin edilen 8 adet 43 milyon 848 bin TL bedelle seyyar merdivenli itfaiye aracı üst yapılarının yapıldığını belirtti. Toplam 90 milyon 748 bin TL tutarındaki yatırımla araçların itfaiye filosuna kazandırıldığını ifade eden Arslan, modern araçların müdahale hızını ve operasyonel kapasiteyi artıracağını söyledi.

Araçların teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Arslan, her araçta personelin kullanımı için 2 adet temiz hava solunum seti bulunduğunu, araçların 5 bin litre su ve 300 litre köpük kapasitesine sahip olduğunu kaydetti. Araçlardaki su pompalarının dakikada 3 bin litre su basabildiğini belirtti.

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20 seyyar pompa ve 20 hidrolik ekipman seti

İtfaiye teşkilatının yalnızca araç filosunu değil, yangın ve afetlerde kullanılan teknik ekipmanlarını da güçlendirdiklerini belirten Arslan, su kaynaklarından daha etkin yararlanılması ve sel, su baskını gibi olaylarda tahliye kapasitesinin artırılması amacıyla 20 adet seyyar benzinli motopomp temin edildiğini açıkladı.

Toplam 90 milyon 600 bin TL bedelle alınan motopompların dakikada bin 400 litreye kadar su basabildiğini ve susuz çalışabilme özelliğine sahip olduğunu ifade eden Arslan, ekipmanların tüm ilçelere dağıtıldığını söyledi.

Arslan ayrıca trafik kazaları ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 20 takım bataryalı hidrolik kesme, germe ve ayırma ekipmanı ile 50 adet hidrolik holigan setinin 23 milyon 400 bin TL bedelle temin edilerek ilçelere dağıtıldığını belirtti.

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64 yeni itfaiye aracı için 1 milyar 49 milyon TL'lik ihale

İtfaiye teşkilatına yönelik yeni yatırımların devam ettiğini vurgulayan Arslan, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Finansmanı ve İller Bankası koordinasyonunda yürütülen Belediyelerin Doğal Afetlere Karşı Dayanıklılığının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne 18 milyon avro kredi tahsis edildiğini söyledi.

Bu finansman doğrultusunda toplam 64 yeni itfaiye aracının ihalesinin 1 milyar 49 milyon 952 bin TL bedelle gerçekleştirildiğini belirten Arslan, araçların üretim sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Aras: 'Artık afetlere hazırlık için önceden yatırım yapmalıyız'

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise törende yaptığı konuşmada, günümüzde orman yangınları, seller, depremler ve aşırı hava olaylarının tüm dünyanın gündeminde olduğunu belirterek, afetlere karşı önceden hazırlık yapılmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin 2023 yılında yaşanan büyük deprem felaketinde ağır kayıplar verdiğini hatırlatan Aras, Muğla'nın da birinci derece deprem bölgesinde bulunduğunu ifade ederek, kentin olası afetlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Muğla'nın yüzde 68'inin ormanlarla kaplı olduğunu belirten Aras, son yıllarda yaşanan orman yangınlarında kentin orman varlığının önemli bir bölümünün zarar gördüğünü kaydetti. İklim değişikliğinin etkisiyle yağışların düzensiz hale geldiğini ve kısa sürede yoğun yağışların yaşandığını ifade eden Aras, altyapı ve afet müdahale kapasitesinin buna göre güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

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Afet yaşandıktan sonra müdahale etmenin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Aras, "Önemli olan yangın olmadan önce, sel olmadan önce, deprem olmadan önce gereken tedbirleri alabilmektir. Artık bizim afetlere hazırlık için önceden yatırımlar yapmamız lazım. Önleyici tedbirler, önleyici belediyecilik, afetlere hazırlık ve dirençli kent kavramları bugünün ve geleceğin en önemli meseleleridir" dedi.

'İtfaiye araçlarımızın yaş ortalaması 24'tü'

Göreve geldikleri ilk günden itibaren itfaiye teşkilatını güçlendirmeye öncelik verdiklerini belirten Aras, eski araçlarla afetlere etkin müdahale etmenin zorlaştığını söyledi.

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İtfaiye araçlarının yaş ortalamasının 24 olduğunu açıklayan Aras, "Arkadaşlarımız istedikleri kadar niyetli olsun, kahramanlık yapsınlar. Altındaki araç gitmiyorsa, yarı yolda arıza yapıyorsa, su basarken pompa arızalanıyorsa mücadele etmek kolay değil. Onların işini kolaylaştırmazsak, araç ve ekipmanlarla donatmazsak başarılı olmamız mümkün değil" diye konuştu.

18 milyon avroluk finansmanla itfaiye araçlarının yenilenmesi için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Aras, araçların belirlenmesi, ihtiyaçların planlanması, ihale ve üretim süreçlerinin ardından yeni araçların peyderpey teşkilat envanterine katıldığını ifade etti.

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Hizmete alınan araçların ileri teknolojiyle donatıldığını kaydeden Aras, "Gerçekten şu anda dünyada kullanılan en ileri teknolojiye sahip, en sağlam, en güvenilir ve bizleri afetlerde yarı yolda bırakmayacak araçları teşkilatımıza kazandırıyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni araç ve ekipmanların hizmete alınmasıyla Muğla itfaiyesinin yangın, trafik kazası, arama kurtarma ve doğal afetlere müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.