Muğla’nın Menteşe ilçesinde SodaDenizli Kavşağı’nda iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 2 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, OrtaköyDenizli Kavşağı olarak bildirilen bölgede, SodaDenizli Kavşağı’nda meydana geldi. Trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, iki aracın çarpıştığını ve araçlardan birinde bulunan 2 kişinin sıkıştığını tespit etti. Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan 2 yaralı bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Diğer araçta bulunan 2 yaralının da sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındığı öğrenildi.

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Kazada toplam 4 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.