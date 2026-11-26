Bodrum Belediyesi tarafından Karaova Mahallesi'nde hayata geçirilen Mumcular Ateş Canbaz Sosyal Yaşam ve Etkinlik Merkezi, düzenlenen açılış töreninin ardından hizmete açıldı.

Hayırsever Nazmi Canbaz'ın katkılarıyla Karaova Mahallesi'ne kazandırılan Mumcular Ateş Canbaz Sosyal Yaşam ve Etkinlik Merkezi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek olan merkezin açılış törenine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve eşi Sezil Tamer Mandalinci, Mumcular Jandarma Karakol Komutanı Hasan Tahsin Birer, hayırsever iş insanı Nazmi Canbaz, belediye başkan yardımcıları ile meclis üyeleri, CHP Bodrum İlçe Başkanı Ayşe Nurhan Fıratlı, Yeni Parti Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Karaova Mahalle Muhtarı Muhammet Karademir, Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayri Karagöl, birim müdürleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, Oda, dernek ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

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Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla devam eden törende konuşan Karaova Mahalle Muhtarı Muhammet Karademir, bölgelerinde böyle bir merkezin açılmış olmasından mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Tamer Mandalinci, Bodrum'un her yerinde olduğu gibi Karaova bölgemize de hizmetlerine devam ediyor. Mahallemizin ve vatandaşlarımızın taleplerini her zaman yakından dinleyerek çözüm odaklı ve hızlı şekilde yerine getiren bir başkan olarak bu süreçte de yanımızda oldu. Kendisine ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza mahallem adına yürekten teşekkür ediyorum"

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Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İdil Ekmekci ise yaşam merkezinin içeriğiyle ilgili bilgiler vererek şunlara değindi:

"Merkezde danışma dayanışma odamız var. Burada kadınlara kendi haklarını, hukuki mücadelesinde ne yapması gerektiğine ilişkin danışmanlık vereceğiz. Psikolojik destek almaları için psikolog desteği sağlıyoruz. Diyetisyen desteğimiz var. Aynı zamanda atölye odalarımız, meslek kazanım atölyelerimiz var. Teknoloji odamızda gençlerin bilgisayarla aktif olarak eğitim alabileceği, seminer yapabileceği, projeksiyon cihazıyla ders alabileceği odamız var. Dikiş atölyemiz var, gene aynı şekilde çok amaçlı salon atölyemiz var. Umarım verimli olarak, çok güzel bir şekilde yaşam merkezimiz tüm kadınlara, tüm gençlere, herkese hayırlı olur"

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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, böyle bir merkezi Mumcular'da hizmete almanın büyük mutluluğunu yaşadıklarını belirttiği konuşmasında şunları söyledi:

"Bodrum Belediyesi'nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde açmış olduğu üçüncü yaşam merkezimizi, değerli hayırseverimiz Sayın Nazmi Canbaz'ın katkıları ve çalışma arkadaşlarımızın özverisiyle kırsalın, üretimin ve yaşamın merkezi Mumcular'da hizmete almanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık bir dönümlük alanda 242 metrekare kapalı alana sahip bu merkez; sadece bir kadın ya da gençlik merkezi değil, 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızın eğitim alabileceği, üretim yapabileceği ve kentsel yaşamı dayanışma içerisinde sürdürebileceği ikinci yuvaları olacak"

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Başkan Mandalinci, kadına yönelik şiddetin dünyada olduğu gibi ülkemizde de en büyük sorunlarının başında geldiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değerli hanımefendiler; üretmekten, eğitim görmekten, söz sahibi olmaktan ve dayanışmaktan asla çekinmeyin. Bu merkezler sizlerin her türlü psikolojik ve eğitimle ilgili destekle donanabileceğiniz ikinci yuvanız. Toplumsal meseleleri halının altına süpüren değil, üzerine gidip bir bir çözen bir anlayışla; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlarımızın, gençlerimizin ve dezavantajlı tüm bireylerin daima yanında olmaya söz veriyorum"

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Mumcular'a Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu müjdesi

Başkan Tamer Mandalinci bölge halkına önemli tesisler kazandıracaklarının altını çizerken, "Mumcular Mahallesi bizim için kırsalın, üretimin ve yerel kalkınma hamlelerinin en temelden başladığı yer. Geçtiğimiz aylarda açtığımız Emekli Kafe'nin ardından bugün Sosyal Yaşam ve Etkinlik Merkezimizi hizmete sunduk. Çok kısa bir süre sonra da projesi üzerinde çalıştığımız Mumcular Kapalı Spor Salonu kompleksini; Bodrum'un ikinci kapalı yüzme havuzunu ve en nitelikli kapalı basketbolvoleybol sahasını mahallemize kazandıracağız. Sadece Mumcular'da değil, 56 mahallemizin tamamında Bodrum'a yakışır eserler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

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Program sonunda Başkan Mandalinci, hayırsever iş insanı Nazmi Canbaz'a plaket takdim etti. Ardından Başkan Mandalinci ve beraberindeki heyet, açılış kurdelesini keserek Sosyal Yaşam ve Etkinlik Merkezi'ni gezdi.