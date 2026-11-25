2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Fahri Işık, Batı uygarlığının temellerinin Anadolu'da atıldığını belirterek, Anadolu'nun insanlık tarihindeki yerinin arkeolojik bulgular ışığında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

MUTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Zaman, Mekân ve Arkeoloji" konferansının konuğu, Anadolu arkeolojisi alanındaki bilimsel çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Fahri Işık oldu.

"Uygarlığı Yaratan Bir Anadolulu Olmak" başlıklı sunumunda Anadolu'nun uygarlık tarihindeki yeri, Anadolu kültürlerinin dünya uygarlığına katkıları ve bölgenin zengin kültürel mirası hakkında değerlendirmelerde bulunan Işık, Anadolu'nun Neolitik dönemden itibaren binlerce yıllık kültürel birikime sahip olduğunu belirtti.

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Arkeolojik bulguların Anadolu'daki kültürel sürekliliği ortaya koyduğuna işaret eden Işık, sanat, mimari, inanç ve düşünce dünyasındaki pek çok unsurun kökeninin Anadolu'da aranması gerektiğini ifade etti.

Özellikle Milet'in bilim ve felsefenin gelişimindeki önemine dikkati çeken Işık, Batı düşüncesinin köklerinin Anadolu'daki kültürel birikimle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Tarihin yalnızca yazılı kaynaklar ve mitolojik anlatılar üzerinden ele alınamayacağını vurgulayan Işık, arkeolojik bulguların tarih araştırmalarındaki önemine değindi.

Arkeologlar Derneği Muğla Şube Başkanı Selim Yiğit, konferans serisiyle arkeoloji, tarih, felsefe ve kültürel miras alanlarındaki bilimsel bilgiyi toplumun farklı kesimleriyle buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

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Arkeologlar Derneği Genel Merkezi ve Muğla Şubesi olarak Anadolu'nun tarihsel ve kültürel mirasının korunması, araştırılması, belgelenmesi, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla ulusal ve uluslararası ölçekte projeler geliştirdiklerini belirten Yiğit, arkeolojik sit alanları, antik kentler ve tarihi yapıların korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Yiğit, kültürel miras alanlarının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi ve Dünya Mirası Listesi'ne kazandırılması için bilimsel araştırmalar ve adaylık çalışmalarına katkı sunduklarını, ICOMOS ilke ve koruma standartları doğrultusunda sürdürülebilir koruma projeleri geliştirdiklerini ifade etti.

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Kültürel miras alanlarının yönetimi, koruma stratejilerinin geliştirilmesi, risklerin belirlenmesi ve kültür turizminin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Yiğit, kültürel miras temalı gezi rotalarının oluşturulması için çalıştıklarını bildirdi.

Yiğit, konferansa katkı sunan Prof. Dr. Fahri Işık'a, işbirliği ve ev sahipliği dolayısıyla MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş'a, Aristoteles Felsefe Derneğine ve Dernek Başkanı Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan'a teşekkür etti.

MUTSO Başkanı Bülent Karakuş da Muğla'nın binlerce yıllık tarihi ve farklı medeniyetlerden günümüze ulaşan kültürel mirasıyla önemli bir zenginliğe sahip olduğunu söyledi.

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Stratonikeia, Lagina, Kaunos ve Knidos gibi antik kentlerin geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurduğunu belirten Karakuş, tarihi ve kültürel değerlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

Muğla'nın turizmde güçlü bir marka olduğunu vurgulayan Karakuş, arkeolojik zenginliklerin daha etkin tanıtılmasının kültür turizminin gelişmesine, turizmin 12 aya yayılmasına ve yerel ekonominin güçlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.