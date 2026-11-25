Muğla'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yapıldı.

Menteşe Sınırsızlık Meydanında düzenlenen programda basın açıklamasını okuyan KADEM İl Temsilcisi Erizan Yılmaz, KADEM'in kurulduğu günden bu yana şiddetin her türüne karşı çıktıklarını söyledi.

Şiddete maruz kalan kadınların hak arama süreçlerinde yanlarında yer aldıklarını belirten Yılmaz, "Bununla birlikte şiddetin kök nedenlerini araştırıyor, şiddeti besleyen düşünce kalıplarına ve toplumsal sorunlara karşı eğitimler, seminerler, kamu spotları ve ulusal kampanyalarla farkındalık oluşturuyoruz." dedi.

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Yılmaz, bu yıl dünya genelinde kadınların karşı karşıya kaldığı, psikolojik şiddete dönüşebilen güzellik dayatmalarına dikkati çektiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"21-22 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz 'Kurgulanmış Güzellikler' temalı 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde, çoğu zaman kişisel tercih gibi görülen güzellik ölçütlerinin, kadınların yaşamlarına etkilerini çok yönlü olarak ele aldık. Bu ölçütlerin medya, dijital teknolojiler, kültürel normlar ve ekonomik ilişkiler aracılığıyla nasıl üretildiğini, dayatılan güzellik kalıplarının kadınlarda öz saygı kaybına, psikolojik baskıya, eğitim ve çalışma hayatında adaletsizliklere ve ciddi sağlık risklerine nasıl yol açabildiğini değerlendirdik."