Muğla Teknoloji Koleji (MTK), Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG) Sabancı Vakfı desteğiyle hazırladığı "Dünya Dersi: İklim Eğitiminin Durumu, Politika ve Uygulama Önerileri" başlıklı raporda, "Su ve Okyanus Okuryazarlığı" çalışmasıyla örnek gösterilen eğitim kurumları arasında yer aldı.

COP31 sürecinde iklim eğitimi ve sürdürülebilirlik konularının öne çıktığı dönemde yayımlanan rapor, MTK Koleji'nin çevre eğitimi alanındaki çalışmalarına ulusal ölçekte görünürlük kazandırdı.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından Sabancı Vakfı desteğiyle yürütülen Dünya Dersi çalışması kapsamında hazırlanan rapor, Türkiye'de iklim eğitiminin mevcut durumunu, iyi uygulama örneklerini ve eğitim politikalarına yönelik önerileri ele alıyor. Raporun 7.3. başlığı altında yer alan "Okul İşleyişi ve Öğrenme Süreçleri" bölümünde değerlendirilen MTK Koleji'nin Su ve Okyanus Okuryazarlığı çalışması, öğrenme süreçlerini kıyı ekosistemleri, saha gezileri, uzman görüşleri ve yerel kurumlarla buluşturan yaklaşımıyla öne çıkıyor.

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MTK Koleji'nin Su ve Okyanus Okuryazarlığı çalışması, öğrencilerin su kaynakları ve deniz ekosistemleri hakkında yalnızca teorik bilgi edinmelerini değil, doğayla doğrudan temas kurarak öğrenmelerini esas alıyor. Saha çalışmaları, uzmanlarla buluşmalar ve yerel kurumlarla kurulan iş birlikleri sayesinde öğrencilerin çevresel farkındalıklarının geliştirilmesi hedefleniyor. Bu yaklaşım, okulun bulunduğu coğrafyanın doğal zenginliklerini eğitim sürecinin bir parçasına dönüştürmesi açısından önem taşıyor.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) raporunda aktarılan bilgilere göre, iyi uygulama seçkisi kapsamında toplam 48 başvuru değerlendirildi. Akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve öğretmenlerden oluşan, ERG'den bağımsız değerlendirme kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda MTK Koleji'nin çalışması 29 seçki arasında yer aldı.