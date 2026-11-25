"Kadına El Kalkamaz" ve "Kadına Karşı Şiddete Sıfır Tolerans" mesajlarının verildiği etkinliklerde, şiddetle mücadelenin bir gün değil, yılın her günü sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Marmaris Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, "Dünyanın incisi Marmaris" metaforundan yola çıkarak özel bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin simgesi olan turuncu renkli incilerden hazırlanan anahtarlıklar, bilgilendirme broşürleriyle birlikte kadınlara dağıtıldı.

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