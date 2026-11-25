Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Muğla Meslek Yüksekokulu ile ADM Elektrik Dağıtım A.Ş arasında üniversitesanayi iş birliği protokolü imzalandı.

Öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, uygulamalı eğitim imkanlarını artırmak ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanların yetiştirilmesini desteklemek amacıyla yapılan protokolün imza töreni Muğla MYO’da gerçekleşti.

Üniversitesanayi iş birliği protokolü, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile ADM Elektrik Genel Müdürü Emrah Kalkan tarafından imzalanırken, şirket yönetim ekibi, akademisyenler ve öğrenciler de törende hazır bulundu. 20262027 eğitimöğretim dönemi öncesinde temelleri atılan iş birliği kapsamında, Muğla Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü bünyesindeki Elektrik Programı ve Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programının müfredatını destekleyecek altyapı çalışmaları hayata geçirildi.

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Protokol kapsamında ikinci sınıf öğrencileri için güz dönemi seçmeli ders listesine "Marka" dersi eklendi. Dersler, yüksekokul öğretim elemanları ile ADM Elektrik tarafından görevlendirilen sektör eğiticilerinin koordinasyonunda yürütülecek.

Törenin açılış konuşmasını yapan Muğla Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Osman Emre Arlı, uygulamalı eğitimin önemine dikkat çekti. Arlı, bu iş birliğiyle öğrencilerin sektörün gerçek dinamikleriyle tanışmasını, güncel teknolojileri yerinde deneyimlemesini ve mezuniyet sonrası iş hayatına tam donanımlı hazırlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

ADM Elektrik Genel Müdürü Emrah Kalkan ise eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, gençlerin eğitim yolculuklarında edinecekleri uygulama fırsatları sayesinde sektöre çok daha hazır hale geleceklerini vurguladı. Kalkan, ilerleyen dönemde öğrencilere yönelik proje yarışmaları düzenlemeyi hedeflediklerini belirtti.

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MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da konuşmasında, öğrencilerin teorik bilgilerini sektörün gerçek uygulamalarıyla pekiştirme, mesleki deneyim kazanma fırsatı bulacağını belirtti.

Kaçar, imzalanan protokolün mevcut çalışmaları daha ileriye taşıyacağını; üniversite, öğrenciler ve bölge için yeni fırsatların önünü açacağını kaydetti. İş birliği çerçevesinde Muğla Meslek Yüksekokulu bünyesinde ADM Elektrik desteğiyle modern bir Elektrik ve Enerji Laboratuvarı kuruldu.

Uygulamalı eğitim ve görsel sunumlara imkan tanıyan laboratuvar; güneş enerjisiyle elektrik üretimi ve depolanması, elektrik dağıtım hatları, ölçme tekniği ve iş güvenliği gibi alanlarda öğrencilere pratik deneyim sunacak.

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Laboratuvarın yapısal ve elektriksel kurulum çalışmalarında öğretim elemanları, idari ve teknik personelin yanı sıra Elektrik ve Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programlarının öğrencileri de aktif görev alarak süreci sahada deneyimledi.

İmzalanan protokolle öğrencilerin güz döneminde aldıkları teorik eğitimi laboratuvar uygulamalarıyla pekiştirmeleri; öğrencilerin zorunlu staj başvurularının ADM Elektrik’in staj süreçleri kapsamında değerlendirilmesi ve teknik gezilerle saha deneyimi kazanmaları amaçlanıyor. Bu iş birliğiyle sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesi, mezunların istihdam süreçlerinin desteklenmesi ve ilgili programların tercih edilebilirliğinin artırılması hedefleniyor.