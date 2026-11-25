Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen kitap etkinlikleri sona erdi. YazarSenaristYönetmen Erdal Kara’nın düzenlediği Öğretmenler Günü kitap etkinlikleri Köyceğiz Belediye Pasajında gerçekleştirildi.

Köyceğiz’de ilk kez düzenlenen kitap etkinliklerinde yazarlar okurlarla buluştu. Etkinlik süresince Öğretmen Şair İlyas Akbal şiir şöleni gerçekleştirdi ve kitaplarını imzaladı. Yazar Derya Gürel TohumFidanAğaçTomi masal sohbetinde bulundu. ÖğretmenYazar Eylem Gültekin Mina ve Gizemli Ağaç söyleşisi ile okurlarını bilgilendirdi. SenaristYönetmen Erdal Kara ‘Yaşam Kulübesi’ ve ‘Mektep’ ödüllü kısa film gösteriminin ardından ‘Yaşam Öğretmendir’ söyleşisini gerçekleştirdi. 4 gün boyunca açık kalan Köyceğiz kitap etkinliklerinde yazarlar okurlarla sohbet yaparak kitapların yazılma süreci ve içerik hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca yazarlar kitap alan okurlara imzalı olarak takdim etti. Yazarlar 4 gün süresince okurlarla bir araya geldiklerini belirterek, ilgiden memnun olduklarını ifade ettiler.