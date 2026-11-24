Muğla'nın Fethiye ilçesinde korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 100 bin lira idari para cezası kesildi, araç ise 60 gün trafikten menedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince kentte yapılan uygulamada durdurulan bir aracın, yetki belgesi bulunmadan yolcu taşıdığı tespit edildi.

Ekiplerce sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 100 bin lira, araçtaki yolcuya ise 3 bin 850 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün trafikten menedilerek otoparka çekildi.