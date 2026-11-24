GÜNCELLEME - Muğla'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Milas ilçesinde saat 18.39'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Milas ilçesinde saat 18.39'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Milas ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yerin 7,28 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Muğla Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, il genelinde deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı ifade edilerek, vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.