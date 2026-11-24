Muğla'nın Milas ilçesinde saat 18.39'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Milas ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yerin 7,28 kilometre derinliğinde​​​​​​​ meydana geldiği belirlendi.

Muğla Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, il genelinde deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı ifade edilerek, vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.