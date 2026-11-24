Türkiye genelinde Muğla ilinin de aralarında bulunduğu 71 ilde mali suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 455 şüpheli hedef alındı.

İl emniyet müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince yürütülen operasyonlar; Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Muğla ve diğer iller olmak üzere toplam 71 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Operasyonlarda hedef alınan şüphelilerin tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, zimmet, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, resmî belgede ve parada sahtecilik, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma, 6114 ve 1219 sayılı kanunlara muhalefet ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri tespit edildi.

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Toplam 455 şüpheliye yönelik operasyonlarda 301 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu, 154 şüphelinin ise işlemlerinin ikmalen yürütüldüğü bildirildi. Şüphelilere yönelik aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör, çok sayıda tabanca fişeği ve av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 1 milyon 590 bin 300 TL, 12 bin 50 ABD doları, 7 bin 35 euro, 20 çeyrek altın, 9 yarım altın, 7 tam altın, 1 ata altını, 5 gram altın, 5 bilezik ve 25 vadeli altın satış sözleşmesi bulundu. Ayrıca çok sayıda senet ile 2 milyon 850 bin TL değerinde çek de ele geçirildi.

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Operasyon'nun Muğla ayağında da çok sayıda kişi alındığı öğrenildi.