Muğla'nın Milas ilçesinde toprak havuzlarda gerçekleştirilen tarla balıkçılığı, deniz balıklarının karada yetiştirilmesine dayanan üretim modeliyle dikkat çekiyor. Çipura, levrek ve granyöz yetiştiriciliğinin yapıldığı işletmeler su ürünleri sektörüne katkı sunarken, Milas'ın tarla balıkçılığı alanında örnek üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkmasını sağlıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde özellikle Avşar, Ekinambarı ve Savran çevresinde sürdürülen tarla balıkçılığı, bölgenin kendine özgü su kaynaklarından yararlanılarak gerçekleştiriliyor. Toprak havuzlarda yürütülen yetiştiricilik faaliyetleri sayesinde deniz balıkları karada üretilebilirken, sektör ilçenin ekonomik yapısına, istihdamına ve su ürünleri üretimine katkı sağlıyor.

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Deniz balıklarının toprak havuzlarda yetiştirilmesine dayanan modelde su temini, havuzların yönetimi, balıkların gelişim süreçleri ve su kalitesinin takibi üretimin temel unsurları arasında yer alıyor. Milas'ta yıllardır sürdürülen bu üretim yöntemi, bölgenin doğal şartları ve yetiştiricilik altyapısıyla şekilleniyor.

Türkiye'ye örnek üretim modeli olma potansiyeli

Milas tarla balıkçılığı, karada gerçekleştirilen deniz balığı yetiştiriciliğiyle farklı üretim modellerine örnek oluşturuyor. Üretim alanlarının yönetimi, yetiştiricilik süreçlerinin kontrollü yürütülmesi ve su kaynaklarının etkin kullanımı, modelin öne çıkan yönleri arasında bulunuyor.

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Çipura ve levrek başta olmak üzere farklı türlerin yetiştirildiği işletmeler, su ürünleri sektörünün gelişimine katkı sunarken, tarla balıkçılığının iyi uygulamalarla sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması da önem taşıyor.

Milas'ta gelişen tarla balıkçılığı, ekonomik üretim ile doğal kaynakların korunmasını birlikte ele alan uygulamaların geliştirilmesiyle Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinde örnek gösterilebilecek modeller arasında yer alma potansiyeli taşıyor.

"70 bin dönüm alanda üretim yapılıyor"

Milas İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Birlik Başkanı Muhammet Toguç, "Bölgemizde birliğimize kayıtlı işletme bulunmakta. Bunların da yıllık ortalama kapasiteleri 8 bin 750 ton yıldır. Bölgemizde yer altından çıkan tuzlu suyu artezyen kuyuları vasıtasıyla çıkan tuzlu suyu elektrik enerjisi kullanarak kepçeler yardımıyla açmış olduğumuz topraklardaki tarladaki havuzlarda üretim yapmaktayız. Ürettiğimiz balıklar deniz balığı türleri. Dolayısıyla yer altından çıkan su tuzlu olduğu için levrek, çipura ve granyözdür. Bu ürettiğimiz balıklar genelde iç piyasaya bu balıklarımızı pazarlamaktayız ve bölgemizdeki turizme ağırlıklı bölgelere sahil kısımlarına, restoranlara, büyük marketlere, ihracata da ürünlerimizi göndermekteyiz. Balığımız görüntüsü ve kalite et kalitesi olarak çok iyi bir balıktır. Bunun sebebi de yer altından çıkan tuzlu suyu kullanmamızdır. Bölgemizdeki işletmelerin yaklaşık yüzde 85'i küçük aile işletmeleridir. Milas bölgesinde yaklaşık 70 bin dönümlük bir havzada üretim yapılmakta. Bir de bu mahallelerin şunu da parantez içinde söyleyebiliriz, bu mahalleler tuzlu su çıkan bölgelerinde yapılmakta. Bu bahsetmiş olduğumuz tuzlu su herhangi bir zirai üretim için kullanılabilen bir su değildir. Ya da toprak havuzlar üretime başladıktan sonra yer altından tuzlu su çıkmaya başladığı söylenemez. Zaten bölgede böyle bir atıl olarak kullanılmayan bir tuzlu su vardı. Arazi çoraktı. Bu çorak arazi ve kullanılmayan tuzlu suyu ekonomiye kazandırıyoruz diyebiliriz" dedi.

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Tarla balıkçılığı işletme sahibi Şerafettin Kaçar ise, "Bizim bu tesisimizde yedi tane havuzumuz var. Yedi havuzda da şu an granül bakıyoruz, kaya levreği. Diğer tesislerde çupra, levrek, granül üretimi devam ediyor" diye konuştu.