Muğla'nın Menteşe ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen futsal ve voleybol turnuvaları, final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Menteşe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler arasındaki dayanışmayı artırmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen turnuvaların final müsabakaları Menteşe Spor Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Büyük heyecana sahne olan futsal ve voleybol karşılaşmalarında öğretmenler hem sportif yeteneklerini sergiledi hem de Öğretmenler Günü coşkusunu sahaya taşıdı.

Turnuvalarda dereceye girerek ilk üçte yer alan takımlara ödülleri, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay tarafından takdim edildi. Program sonunda turnuvalara katılan ve derece elde eden öğretmenler tebrik edilirken, etkinliklerin öğretmenler arasındaki sosyal dayanışmaya ve birlik beraberliğe katkı sağladığı belirtildi.