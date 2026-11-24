Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (MEAH) Dünya Çocuk Günü kapsamında farkındalık standı kuruldu.

Dünya Çocuk Günü kapsamında, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Manav koordinatörlüğünde hemşirelik öğrencileri tarafından hastanede çocuk haklarına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme standı kuruldu.

Kurulan standı; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Gider, Prof. Dr. Mediha Subaşı Baybuğa ve öğrenciler ziyaret etti. Hastane Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ercan Saruhan da standı ziyaret ederek öğrencilerin farkındalık çalışmalarına destek verdi. Doç. Dr. Saruhan, öğrencilerin bu çalışmalarının toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek hepsine emekleri için teşekkür etti.

REKLAM

Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından gün boyunca çocuklara, ailelerine ve vatandaşlara çocuk hakları konusunda bilgilendirme yapılarak farkındalık broşürleri dağıtıldı. Çocukların haklarının korunması, toplumsal bilincin güçlendirilmesi ve konuya yönelik duyarlılığın artırılmasını amaçlayan etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.