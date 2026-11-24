Jandarma ekipleri, söz konusu tarihlerde 3 bin 152 devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Denetimlerde 36 bin 220 kişi ve 5 bin 517 araç kontrol edildi.

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