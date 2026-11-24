Projenin daha fazla öğrenciye ve aileye ulaşması için vatandaşlardan da destek istendi.

TÜGVA Muğla İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, projeyle çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılması, kitaplarla bağlarının güçlendirilmesi ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

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