MUSKİ Genel Müdürlüğü, 2026 yılında Muğla genelinde 119 bin metre dere temizliği gerçekleştirdi. Ekipler yaz aylarında gerçekleştirdiği çalışmalara kış aylarında yoğun yağış ile birlikte yaşanabilecek taşkın ve su baskınlarına önlem almak için kış aylarında da devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yoğun yağışlara karşı gerekli önlemlerin alınması talimatıyla çalışmalarını sürdüren MUSKİ Genel Müdürlüğü, yoğun yağışlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı almış olduğu önleyici tedbirlerine devam ediyor. Özellikle yağışlı dönem öncesinde yaz aylarında yoğunlaştırılan ve yıl boyunca devam eden dere temizlikleriyle, suyun akışını engelleyebilecek birikintiler temizlenerek taşkın ve su baskınlarına karşı önlem alınıyor.

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2026 yılının başından bu yana MUSKİ ekipleri tarafından il genelinde toplam 119 bin metre dere yatağında temizlik çalışması gerçekleştirildi. Dere yataklarında ve ağızlarında zamanla biriken moloz, çöp, yağışlarla taşınan toprak ve suyun akışını engelleyebilecek diğer birikintiler ekipler tarafından temizleniyor. Özellikle yaz başında ve yaz aylarında yağışlı döneme hazırlık amacıyla yoğunlaştırılan çalışmalar, yıl boyunca tüm ilçelerde sürdürülen düzenli temizliklerle devam ediyor.

MUSKİ ekipleri, dere yataklarını düzenli olarak kontrol ederek yoğun yağışlarda yaşanabilecek taşkın ve su baskınlarının önüne geçmek, can ve mal kaybı riskini azaltmak ve mahalle sakinlerinin mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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Yürütülen çalışmalar hakkında konuşan MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, "Muğla, yoğun yağış alan bir ilimiz. Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın da talimatlarıyla taşkın ve su baskınlarına karşı önceden tedbir almak büyük önem taşıyor. Ekiplerimizle 2026 yılının başından bu yana il genelinde 119 bin metre dere yatağında temizlik çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmaları sadece yağışlı dönem öncesinde yaptığımız hazırlıklarla sınırlı tutmuyoruz. Yaz aylarında yoğunlaştırdığımız temizlik çalışmalarını yıl boyunca tüm ilçelerimizde düzenli olarak sürdürüyoruz. Amacımız, yoğun yağışlar başlamadan önce gerekli önlemleri alarak taşkın riskini azaltmak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek. Bu doğrultuda ekiplerimiz sahada çalışmalarına aralıksız devam ediyor" dedi.