Trendyol 1. Lig: Bodrum FK: 2 - Vanspor FK: 1
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bodrum FK, sahasında Vanspor FK'yı 21 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bodrum FK, sahasında Vanspor FK’yı 21 mağlup etti.
Hakemler: Birkan Altıntaş, Onur Gülter, Oğuzhan Yazır
Bodrum FK: Diogo Sousa, Ali Şahin Yılmaz (Berkay Aslan dk. 45), Ajeti, Ali Aytemur, Emre Kaplan (Mustafa Erdilman dk. 82), Yusuf Sertkaya, Tomas Moreira (Kenan Fakılı dk. 90), Berşan Yavuzay, Fernando (Furkan Apaydın dk. 82), Ruben Providence, Ege Bilsel (İsmail Tarım dk. 90)
Yedekler: Bahri Can Tosun, Enes Koç, Ege Arslan, Florian Loshaj, Devrim Şahin
Teknik Direktör: Burhan Eşer
Vanspor FK: Abdulsamed Damlu, Sinan Osmanoğlu, Kadir Seven, Batuhan İşçiler, Mehmet Manış Celal Hanalp (Alvaro De Oliveira dk. 61), Mehmet Özcan (Molik Khan dk. 87), Hikmet Çiftçi, (Alhaft dk. 67) Ozan Can Kökcü, Tenton Yenne (Özkan Yiğiter dk. 87), İlkan Sever (Richairo Juliano Zivkovic dk. 72)
Yedekler: Muhammed Alperen Uysal, Medeni Bingöl, Faruk Can Genç, Güvenç Usta, Emre Aytun
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Gol: Yusuf Sertkaya (dk. 56), Fernando (dk. 81 pen) (Bodrum FK), Richairo Zivkovic (dk. 85) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Berşan Yavuzay (Bodrum FK), Tenton Yenne, Kadir Seven (Vanspor FK)
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